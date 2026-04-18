A Milano, il divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori all’interno della ZTL Quadrilatero è stato posticipato al 12 maggio 2028. La decisione è stata presa dalla Giunta della città, che ha approvato una proroga importante per i flussi di traffico nel centro storico. La misura, che avrebbe dovuto entrare in vigore prima, ora sarà applicata tra circa cinque anni, lasciando ancora spazio a motoveicoli e ciclomotori nel quadrilatero.

La Giunta di Milano ha stabilito una proroga significativa per i flussi di traffico nel cuore della città, rimandando al 12 maggio 2028 l’applicazione del divieto di accesso per motoveicoli e ciclomotori all’interno della ZTL Quadrilatero. La decisione scatta a seguito di un esame tecnico basato sui dati raccolti da Amat tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2025, che ha permesso di delineare con precisione la natura degli spostamenti nell’area storica. I dati della mobilità funzionale e l’impatto sul tessuto urbano. Le rilevazioni effettuate durante l’ultimo trimestre del 2025 hanno restituito un quadro molto chiaro sulla composizione del traffico nell’area delimitata dalla ZTL.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, moto libere nel Quadrilatero: il divieto slitta al 2028

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