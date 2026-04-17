A Milano, il divieto di ingresso alle moto nel Quadrilatero è stato rinviato al 12 maggio 2028. La decisione è stata presa dalla Giunta cittadina, che ha deciso di posticipare la misura dopo aver analizzato i flussi di traffico nell'area. Per ora, quindi, motoveicoli e ciclomotori potranno continuare a entrare nella zona a traffico limitato senza restrizioni.

Milano, 17 aprile 2026 - Niente stop (almeno per ora) nel Quadrilatero: motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella zt: lo ha deciso la Giunta milanese che ha posticipato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso dopo un'analisi dei flussi di traffico all'interno dell'area. L’analisi sui flussi di traffico . Le analisi effettuate da Amat dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 hanno evidenziato come moto e ciclomotori rappresentino circa il 30 per cento dei transiti complessivi nella ztl, con una prevalenza di spostamenti legati a esigenze di mobilità funzionale. Si tratta, in larga parte, di percorrenze dirette e compatibili con il ruolo dell'area come snodo di collegamento urbano e non di un'occupazione prolungata dello spazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ztl Quadrilatero di Milano, divieto ingresso alle moto rinviato a maggio 2028. Ecco perché

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