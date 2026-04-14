Mancano pochi giorni al raduno dei Patrioti europei previsto per il 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Si parla di una strategia di doppio concentramento messa in atto dagli antagonisti per circondare i partecipanti. La piazza centrale della città si prepara all’evento pubblico, mentre le forze dell’ordine si organizzano per gestire eventuali tensioni. La giornata si prospetta intensa, con le autorità che monitorano attentamente la situazione.

Mancano pochi giorni al grande raduno dei Patrioti europei di Milano, fissato per il prossimo 18 aprile in piazza Duomo. Ci saranno alcuni degli esponenti più importanti dei partiti del gruppo, che al Parlamento europeo rappresenta la terza formazione per numero, e ci sarà ovviamente anche la Lega. Sul palco è previsto l’intervento del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, oltre che del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Arriveranno politici e partecipanti da tutta Europa e, ovviamente, anche antagonisti. Da giorni, infatti, i centri sociali di Milano e i gruppi liberi minacciano il raduno e la tensione è sempre più alta a fronte del rischio di violenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Doppio concentramento”. Ecco la strategia antagonista per “accerchiare” i Patrioti in piazza Duomo

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