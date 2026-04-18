Milano in piazza | i patrioti della Lega e i contro cortei antifascisti

A Milano si sono svolti due cortei opposti che hanno coinvolto diverse componenti della città. Da un lato, un gruppo di sostenitori della Lega ha manifestato per promuovere le proprie posizioni, mentre dall’altro, un corteo di antifascisti si è riunito per opporsi alla presenza di simboli e idee considerate nostalgiche del passato. Le due manifestazioni si sono svolte nelle strade del centro senza incidenti registrati.

Tra identità, diritti e visioni opposte dell'Europa, le strade del capoluogo lombardo diventano palcoscenico di un acceso confronto Le strade diMilanosono tornate ad animarsi con unadoppia mobilitazione politica, riflettendovisioni profondamente divergentisul futuro dell’Europa e dell’Italia.Due cortei contrappostihanno attraversato la città, evidenziando lapolarizzazioneormai radicata nelcontesto politico locale e nazionale. Da una parte, laLegaha organizzato un raduno che ha visto circaduemila personepartireda Porta Veneziae raggiungerePiazza Duomo, cuore dell’evento intitolato ai cosiddetti “Patrioti europei”, dal titolo “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano in piazza: i patrioti della Lega e i contro cortei antifascisti Notizie correlate Leggi anche: A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: “Vogliamo Salvini al ministero dell’Interno” Milano divisa in piazza: Salvini con i Patrioti europei, tre cortei antifascisti verso il centroMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e simbolica, con la città attraversata da manifestazioni contrapposte: da un lato la Lega... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Capodanno 2026 in Piazza Duomo a Milano: niente concerto, albero olimpico e cosa fare in città; La Lega torna in piazza a Milano contro l’Ue per tentare il rilancio; Milano Design Week, lunedì 20 aprile alle 7 colazione e baratto in piazza Duomo con Maurizio Cattelan: Portate un oggetto che stia tra le mani; Sabato di cortei e tensione a Milano: orari, percorsi e strade a rischio. Manifestazioni a Milano, in piazza Duomo i Patrioti. Tensioni tra centri sociali e poliziaLa città divisa tra il raduno dei sovranisti promosso dalla Lega di Salvini e i cortei nati in protesta. Le forze dell’ordine usano gli idranti per bloccare gli antagonisti ... editorialedomani.it Lega in piazza Duomo: diretta video Milano oggi | Salvini: pace, no remigration. Minacce dai centri socialiLega in piazza Duomo a Milano: diretta video streaming oggi 18 aprile 2026. Salvini coi Patrioti UE per la pace e contro le regole assurde UE ... ilsussidiario.net Corteo contro Patrioti, dipinta scritta 'Milano è migrante' sull'asfalto. Ilaria Salis: 'Remigrazione idea neofascista da osteggiare #ANSA - facebook.com facebook Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com