A Milano cortei contro i Patrioti Lega in piazza | Vogliamo Salvini al ministero dell’Interno

Oggi a Milano si sono svolti diversi cortei; uno, partito da piazza Lima, ha portato in piazza i sostenitori di un movimento chiamato “Milano è migrante”. La giornata include anche una manifestazione promossa dalla Lega, con i partecipanti che chiedono un rinnovato incarico ministeriale per un esponente del partito. Le proteste si sono svolte nel centro cittadino e hanno coinvolto diverse aree della città.

(Adnkronos) – Giornata di cortei oggi sabato 18 aprile a Milano. E' partito da piazza Lima, ‘Milano è migrante. Fuori i razzisti e i fascisti da Milano', uno dei cortei organizzati da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni dei centri sociali milanesi, in risposta al raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega in piazza Duomo. Al corteo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Milano divisa in piazza: Salvini con i Patrioti europei, tre cortei antifascisti verso il centroMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e simbolica, con la città attraversata da manifestazioni contrapposte: da un lato la Lega... Il sabato “caldo” di Milano, Matteo Salvini raduna i “patrioti europei”: tre i contro-cortei previstiTre cortei simultanei attraverseranno Milano in risposta alla manifestazione promossa dal partito europeo Patriots. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte; Milano, Salvini: Noi il 18 saremo in piazza Duomo per la sicurezza, il termine remigrazione non mi spaventa. Forza Italia critica? Non mi interessa; 'Milano è migrante', al via i cortei contro i Patrioti europei. A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: Vogliamo Salvini al ministero dell'InternoIn piazza il raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega e i cortei contro la manifestazione ... adnkronos.com A Milano corteo dei Patrioti arriva in piazza Duomo. Salvini chiuderà l'eventoCirca 2mila i manifestanti che sfilano verso il Duomo.Slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala (ANSA) ... ansa.it Salvini convoca i trasportatori dopo giorni di caos. Resta lo stato di agitazione: "Vogliamo risposte per l’Isola" #scioperotir facebook