In piazza è atteso Jordan Bardella insieme ad esponenti della destra europea, tra cui Martin Helme, Udo Landbauer, Tom Van Grieken, Afroditi Latinopoulou, Geert Wilder Milano si prepara a una giornata ad alta tensione, segnata da tre cortei contrapposti, una vasta zona rossa intorno a piazza.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, in Duomo la manifestazione dei "Patrioti europei": presenti Salvini e Bardella, cortei anche degli antagonisti - VIDEO

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