Nel centro di Milano, davanti al Duomo, si sono radunati due gruppi contrapposti, ciascuno con le proprie bandiere e simboli. Da una parte, i Patrioti europei, portati in piazza dalla Lega, dall'altra, i contropiazze che protestano contro questa presenza. La manifestazione ha visto una presenza significativa di persone, con le forze dell’ordine che monitorano la situazione. La piazza si è riempita di striscioni e bandiere di diversa provenienza.

AGI - Piazze 'divise' nel cuore di Milano. Sotto il Duomo sono tornati a sfilare i Patrioti europei, ospiti della Lega. Mentre tra piazza San Babila e piazza Santo Stefano si sono tenute le due contromanifestazioni di protesta. Nel capoluogo lombardo tutti gli occhi oggi erano puntati sulla sicurezza. C'era la preoccupazione che potesse essere una giornata complicata dal punto di vista dell'ordine pubblico per la manifestazione dei sovranisti, 'Senza Paura', e per i due cortei di centri sociali, associazioni del centrosinistra, Propal e antagonisti. Gli unici momenti di tensione, in realtà, si sono registrati alla manifestazione degli antagonisti, con le forze dell'ordine che hanno respinto con gli idranti un centinaio di attivisti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano divisa tra Patrioti e contropiazze

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