Milano divisa | scontro tra piazze e fazioni per i Patrioti

A Milano, le strade si sono divise tra le piazze principali. Da un lato, le proteste dei centri sociali sono partite da Piazza Tricolore, mentre dall’altro, in Piazza Duomo, si è svolto il raduno dei Patrioti europei promosso dalla Lega. La tensione tra le diverse fazioni ha portato a una presenza numerosa di manifestanti e forze dell’ordine lungo i percorsi. La situazione si è sviluppata nel corso della giornata senza incidenti rilevanti.

Le strade di Milano sono diventate il palcoscenico di una contrapposizione ideologica che vede Piazza Tricolore come punto di partenza per le proteste organizzate dai centri sociali, in aperta risposta al raduno dei Patrioti europei promosso dalla Lega in Piazza Duomo. Mentre alcune centinaia di persone si muovono verso Piazza Santo Stefano, in zona Statale, la città vive una doppia anima manifestativa: da un lato il corteo dei movimenti radicali, dall’altro il raduno del Carroccio e, poco distante, la mobilitazione No Remigration partita da Piazza Lima. Scontro simbolico e identitario tra i centri sociali e il raduno della Lega. Il percorso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano divisa: scontro tra piazze e fazioni per i Patrioti Notizie correlate Milano divisa in piazza: Salvini con i Patrioti europei, tre cortei antifascisti verso il centroMilano si prepara a una giornata ad alta tensione politica e simbolica, con la città attraversata da manifestazioni contrapposte: da un lato la Lega... Scontro tra due fazioni malavitose, un arresto per duplice ferimentoInsieme ad altre persone avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di due uomini che rimasero feriti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Patrioti e contromanifestazioni: un sabato di piazze divise; Scontro sul raduno dei Patrioti in piazza Duomo: passa l’ordine del giorno contrario alla manifestazione, opposizione spaccata; La regione in zona gialla. Tre province sono rosse; Cinturrino: Sono un poliziotto corretto. Ma sei testimoni lo accusano: spunta il video del denaro nel marsupio. Milano, scontro tra moto e taxi: morti due ventenniPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Scontro tra rider nel centro di Milano: accoltella un collega e nasconde l’arma nel box del ciboUn 29enne pakistano arrestato per tentato omicidio in piazza Oberdan. La vittima, colpita alla schiena e al torace, è stata ricoverata al Niguarda ... affaritaliani.it Oggi, Museo del Novecento, Milano Esposizione Milano metafisica, divisa in 4 musei Del Novecento Palazzo Reale Gallerie d'Italia Palazzo Citterio x.com FC Internazionale Milano e Canali presentano la nuova divisa ufficiale Primavera/Estate 2026: un incontro tra sartorialità e innovazione che ridefinisce il concetto di stile contemporaneo. Il protagonista è il broken suit, un’interpretazione moderna dell’abito cas - facebook.com facebook