Questa mattina si è verificato uno scontro tra due gruppi criminali in città. Durante la rissa, una persona ha aperto il fuoco, ferendo due uomini. La polizia è intervenuta e ha arrestato uno dei sospettati. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Insieme ad altre persone avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di due uomini che rimasero feriti. Un’azione delittuosa che, secondo gli investigatori, sarebbe riconducibile alla contrapposizione tra due consorterie criminali attive in Casoria per il controllo delle attività illecite e, in particolare, del traffico di stupefacenti. A distanza di un anno e tre mesi dai fatti, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante nel territorio di Casoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro tra due fazioni malavitose, un arresto per duplice ferimento

