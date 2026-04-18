A Milano si avvicina la 64esima edizione del Salone del Mobile, evento che si svolge a Rho e coinvolge tutta la città. La manifestazione presenta una combinazione di esposizioni dedicate a pezzi unici e installazioni innovative. In parallelo, viene inaugurato il nuovo spazio Raritas, dedicato all'arte e al design. La settimana si configura come un momento di confronto tra le creazioni più raffinate e le nuove tendenze del settore.

Milano si prepara ad accogliere la 64esima edizione del Salone del Mobile con un programma che fonde l’eccellenza della fiera di Rho con una città trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Mentre il cuore dell’evento batterà nei padiglioni fieristici a partire da martedì 21 aprile, l’atmosfera della Design Week è già palpabile tra i corridoi dei musei e le strade del centro, dove gli addetti ai lavori hanno iniziato da giorni le celebrazioni ufficiali. L’aria che si respira tra le vie milanesi è quella del fermento pre-evento: allestitori impegnati nel rinnovamento di showroom e negozi, uffici stampa nel pieno delle attività e catering pronti per le infinite liste di canapé previste per i numerosi eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Design Week: tra pezzi unici e il nuovo spazio Raritas

Notizie correlate

Milano Art Week e Design Week 2026: BiM presenta “Paper/Northern Lights” di Gianni Pettena, tra arte partecipativa e spazio in trasformazione“Paper/Northern Lights” nasce da un’idea radicale: lo spazio non è qualcosa di fisso, ma un organismo vivo, che si modifica attraverso l’interazione...

Terme De Montel: un nuovo polo culturale per Milano tra art e design weekMilano amplia la sua mappa culturale con un progetto che segna un’evoluzione significativa nel rapporto tra benessere e produzione artistica.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026; Fuorisalone 2026: Milano si prepara alla Design Week.

MILANO DESIGN WEEK 2026: Identità Golose Milano ospita una speciale installazione di Fish Design by Gaetano PesceIn occasione della Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso, dove creatività, architettura e lifestyle si intrecciano. È in questo sc ... liquidarte.it

Milano Design Week 2026, il pugliese Andrea Lombardi espone VIVO alla StataleAlla Milano Design Week 2026 il designer pugliese Andrea Lombardi espone VIVO alla Statale di Milano con un progetto per l’emergenza. pugliapress.org

Il conto alla rovescia per l’inizio della Milano design Week 2026 è ufficialmente iniziato e anche questa volta musica e design vanno a braccetto. Per l’occasione @ploom_ita accende l’Aura della settimana del mobile con un ricco palinsesto di eventi e installa - facebook.com facebook

ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com