A Milano, il settore dei parcheggi nel centro città attraversa un periodo difficile a causa delle restrizioni applicate nella Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero. Queste limitazioni hanno portato a una diminuzione degli incassi, con alcune aziende che hanno già avviato i primi licenziamenti tra i dipendenti. La situazione evidenzia le conseguenze pratiche delle restrizioni sulla mobilità e sull’occupazione nel settore.

Il settore dei parcheggi nel cuore di Milano sta affrontando una fase di profonda instabilità a causa delle restrizioni vigenti nella ZTL Quadrilatero. L’Associazione autorimesse di Confcommercio Milano ha segnalato una contrazione drastica degli incassi e un calo sistematico degli accessi, che sta portando alcune realtà imprenditoriali a dover tagliare il personale per far fronte alla crisi economica. I numeri analizzati dal Centro Studi di Confcommercio Milano delineano un quadro di forte rallentamento: tra i mesi di giugno e dicembre del 2025, la media delle entrate nelle strutture coinvolte è scesa di oltre il 20% rispetto allo stesso intervallo temporale del 2024, con alcune fluttuazioni negative che hanno superato la soglia del 30%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, crisi parcheggi ZTL: meno incassi e primi licenziamenti

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