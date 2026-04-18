APA autorimesse nella Ztl Quadrilatero di Milano in crisi

Le autorimesse situate nella Ztl Quadrilatero di Milano stanno affrontando una crisi, con un drastico calo negli accessi e negli incassi. Questa situazione ha portato a riduzioni del personale e a una diminuzione delle entrate per le attività coinvolte. La riduzione dei transiti e le difficoltà economiche stanno influenzando il settore, che si trova a dover fare fronte a conseguenze immediate e significative.

(Adnkronos) – Crollo degli accessi, incassi in calo e prime riduzioni del personale. È l’allarme lanciato da APA, Associazione autorimesse di Confcommercio Milano, sulla situazione delle strutture collocate all’interno della Ztl Quadrilatero di Milano, dove secondo gli operatori il provvedimento starebbe mettendo in forte difficoltà il comparto. Le autorimesse interessate sono sette, per oltre 2 mila. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Milano, autorimesse ko nella Ztl Quadrilatero: calo fino al 30% degli ingressi Notizie correlate Protesta delle autorimesse: “Incassi dei garage in calo. Il Comune cambi l’orario della Ztl del Quadrilatero”Milano, 15 aprile 2026 – Da sempre contraria all’istituzione della Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della Moda, l’Associazione delle... Ztl di Milano, rinviato lo stop a moto e motorini nel QuadrilateroIl comune di Milano ha rinviato il divieto di ingresso per moto e motorini nella Ztl del Quadrilatero della moda. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Protesta delle autorimesse: Incassi dei garage in calo. Il Comune cambi l’orario della Ztl del Quadrilatero; ZTL Quadrilatero, APA (Confcommercio): danni per autorimesse, servono correttivi; Molte meno persone stanno parcheggiando in centro a Milano (e il motivo è sostanzialmente uno); Ztl del Quadrilatero della moda: drastico calo degli accessi alle autorimesse. Molte meno persone stanno parcheggiando in centro a Milano (e il motivo è sostanzialmente uno)A Milano, nella ztl Quadrilatero, si registra un'emorragia di accessi nelle autorimesse che si trovano all'interno della zona a traffico limitato (sette in totale, per oltre duemila posti auto a ... milanotoday.it Ztl Quadrilatero, slitta al 2028 lo stop per moto e ciclomotori: Transitano, ma non tolgono spazioLa decisione del Comune: il divieto d’accesso per questi veicoli, inizialmente previsto per il prossimo 12 maggio, scatterà nel 2028 ... milano.repubblica.it ZTL Quadrilatero della Moda: rinviato il divieto di ingresso per motoveicoli e ciclomotori al 12 maggio 2028 Motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella ZTL Quadrilatero della Moda. Il divieto di accesso è stato posticipato al 12 maggio - facebook.com facebook Ztl Quadrilatero a Milano, dietrofront del Comune: rinviato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso per moto e scooter x.com