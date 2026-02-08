In un condominio lascia un buco da 8 milioni di euro gliene viene affidato subito un altro

Un condominio alle porte di Milano finisce in crisi dopo aver lasciato un buco di 8 milioni di euro. Nonostante tutto, l’amministratrice riceve subito un altro incarico. La situazione si collega a una casa popolare nel quartiere Niguarda, dove il tribunale interviene ancora una volta. Le famiglie che vivono lì si trovano a fare i conti con debiti e problemi simili. Una serie di decisioni che rischia di pesare ancora di più sui residenti.

L’amministratrice si è dimessa dopo il disastro in un condominio alle porte di Milano: 100mila euro di debiti a famiglia. Il tribunale, però, l'ha nominata per gestire un condominio misto, in parte popolare e in parte privato, a Niguarda. I residenti: “Il Comune non controlla abbastanza i requisiti degli amministratori”. L'assurda vicenda C’è un filo che collega il dissesto di un condominio privato alle porte di Milano e una casa popolare del quartiere Niguarda: la stessa amministratrice, l’intervento del tribunale e il debito che grava sulle famiglie. Enzo Iannetti (Radetzky): "A 71 anni mi sono rotto, impossibile lavorare oggi se devi chiudere a mezzanotte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

