Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell' Italia alle Olimpiadi invernali

Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, si trova a Cortina e commenta i primi risultati italiani alle Olimpiadi invernali. Lo fa dalla Dolomiti Lounge, dove ha parlato di come stanno andando le cose finora, senza usare parole troppo teoriche o complicate.

C ortina, 8 feb. (askanews) – Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, commenta dalla Dolomiti Lounge di Cortina i primi risultati dell'Italia alle Olimpiadi invernali. «Queste sono le Olimpiadi: prendi medaglie che non immagini e ne perdi alcune che onestamente avevi pronosticato, l'importante è avere più persone che ce le possono portare. Per cui va assolutamente benissimo quello che stiamo facendo».

