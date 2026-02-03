Milano si trova sotto stretta sorveglianza. Le forze dell’ordine e i militari pattugliano ogni strada, tutto pronto per le Olimpiadi invernali del 2026. La città è blindata da ieri mattina, con controlli intensificati e punti di accesso monitorati. La misura si rende necessaria dopo settimane di preparativi e bonifiche. La gente che passa in centro si ferma a guardare le forze dell’ordine schierate, mentre l’organizzazione si muove per garantire la sicurezza dell’evento.

Milano entra nella fase operativa del percorso verso le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Dalle prime ore di ieri è stato attivato il piano di sicurezza con livelli di allerta elevati, dopo settimane di preparazione basate su bonifiche preventive e briefing operativi. In città sono già presenti delegazioni straniere, autorità e apparati di sicurezza internazionali, in una fase considerata cruciale per la gestione dell’ordine pubblico. Dispositivo di sicurezza per le Olimpiadi: coordinamento e rinforzi. Il dispositivo predisposto coinvolge l’insieme delle forze dell’ordine sotto il coordinamento della questura, con l’obiettivo di garantire la tutela di atleti, visitatori, personale e rappresentanti istituzionali attesi per i Giochi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, città completamente blindata: militari e forze dell’ordine ovunque. Cosa si teme

A Napoli, la sicurezza urbana attraversa un momento di particolare attenzione.

