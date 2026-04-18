Milano centinaia in strada per il corteo dei Patrioti | Siamo qui contro la guerra e gli immigrati
A Milano, centinaia di persone hanno partecipato a un corteo organizzato dai Patrioti europei, partito da corso Venezia. Il corteo si è svolto sotto lo striscione “Senza paura – Padroni a casa nostra” e ha attirato un grande numero di partecipanti. I manifestanti hanno espresso opinioni contro la guerra e l’immigrazione, sfilando lungo le strade della città. La protesta ha avuto luogo nel centro cittadino e ha coinvolto diversi manifestanti.
È partito da corso Venezia il corteo organizzato dai Patrioti europei sotto lo striscione “Senza paura – Padroni a casa nostra”. Circa 2.000 persone hanno attraversato il centro di Milano in direzione di piazza del Duomo, dove sono previsti gli interventi dal palco. Ad aprire il corteo un trattore recante la scritta “L’agricoltura rispetto e dignità”. Numerosi gli slogan contro la sinistra e le contromanifestazioni organizzate dai centri sociali. “Siamo qui contro la guerra e gli immigrati”, dice una donna arrivata dal Veneto per la manifestazione. Questo articolo Milano, centinaia in strada per il corteo dei Patrioti: “Siamo qui contro la...🔗 Leggi su Lapresse.it
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I “simpatici e democratici”… La piazza di oggi a Milano sarà la nostra miglior risposta. Vi aspettiamo alle 15 in piazza Duomo! facebook
Milano, ci siamo! Migliaia di cittadini in corteo e poi in piazza Duomo contro le eurofollie di Bruxelles, per fermare l'immigrazione clandestina, a difesa dei nostri valori e della nostra cultura. #SenzaPaura, in Europa PADRONI A CASA NOSTRA! x.com/i/broadca x.com