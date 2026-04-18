Milano centinaia in strada per il corteo dei Patrioti | Siamo qui contro la guerra e gli immigrati

A Milano, centinaia di persone hanno partecipato a un corteo organizzato dai Patrioti europei, partito da corso Venezia. Il corteo si è svolto sotto lo striscione “Senza paura – Padroni a casa nostra” e ha attirato un grande numero di partecipanti. I manifestanti hanno espresso opinioni contro la guerra e l’immigrazione, sfilando lungo le strade della città. La protesta ha avuto luogo nel centro cittadino e ha coinvolto diversi manifestanti.