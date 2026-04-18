Oggi a Milano si svolge il “Remigration Summit”, un evento promosso dai Patrioti Europei e supportato dalla Lega, che si tiene in piazza Duomo. In mattinata, sulla facciata del Pirellone è stata proiettata una scritta luminosa con la frase “Milano è migrante e antifascista”. La manifestazione ha attirato l’attenzione di cittadini e forze dell’ordine presenti sul territorio.

Milano, 18 aprile 2026 – Oggi è il giorno dell’atteso (e contestato) “Remigration Summit”, l’evento promosso dai Patrioti Europei – sostenuto dalla Lega – in programma in piazza Duomo. Una giornata incandescente per la città: alla manifestazione si affiancheranno contro-manifestazioni e proteste. Un’iniziativa “luminosa” è andata in scena già nelle scorse ore nel cuore di Milano, in due luoghi simbolo della città: il Pirellone e i palazzi di piazza Duomo. "Incursione luminosa contro il razzismo”. A segnalare l’iniziativa, attraverso i social è stato il centro sociale Il Cantiere che ha postato i video di “ un’incursione luminosa contro le...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incursione luminosa contro il Remigration Summit: “Milano è migrante e antifascista” sulla facciata del Pirellone e in piazza Duomo

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