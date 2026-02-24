Zelensky accoglie a Kiev Von Der Leyen e Costa nel giorno del quarto anniversario della guerra – Il video

Il quarto anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina ha visto la presenza di figure politiche di rilievo, tra cui Von Der Leyen e Costa. La visita si è svolta a Kiev, dove Zelensky ha incontrato i due esponenti durante una cerimonia in piazza Maidan. La giornata ha incluso discorsi e momenti di ricordo, puntando i riflettori sulla resistenza del paese. La visita si conclude con una passeggiata tra le strade affollate della capitale.

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'inizio del conflitto. Ecco il momento in cui Zelensky ha accolto la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.