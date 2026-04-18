A Milano il 18 aprile alle 11 si terrà l’inaugurazione di Ketobar, il primo fast food italiano dedicato all’alimentazione chetogenica. L’evento si svolgerà in corso XXII marzo 25, dove sarà tagliato il nastro di questa nuova attività. Ketobar proporrà circa ottanta piatti pensati per chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati.

Il sabato 18 aprile alle ore 11, in corso XXII marzo 25 a Milano, verrà celebrato il taglio del nastro di Ketobar, il primo fast food specializzato in alimentazione chetogenica in Italia. L’iniziativa, che vede protagonista l’imprenditore trentenne Bastianelli, segna l’arrivo del marchio nel capoluogo lombardo dopo le precedenti aperture avvenute tra Pesaro e Rimini. L’idea imprenditoriale di Bastianelli affonda le radici in un’esigenza clinica personale. Dopo aver ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 2, il fondatore ha dovuto adottare un regime alimentare privo di carboidrati e zuccheri per riportare i propri parametri di salute entro i limiti corretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: arriva il fast food keto, 80 piatti sani per la città

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