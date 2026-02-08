Il pollo fritto del Kentucky sta per sbarcare in città | la catena di fast food aprirà un ristorante

A Forlì aprirà un nuovo ristorante Kentucky Fried Chicken. La catena americana di fast food specializzata in pollo fritto si prepara a sbarcare nel centro commerciale Punta di Ferro. È il primo punto in città e il settimo in tutta l’Emilia-Romagna. La notizia arriva poco dopo la conferma dell’apertura, che porterà più scelta ai clienti e nuovi posti di lavoro.

Kfc sbarca a Forlì. La catena statunitense di fast food specializzata in pollo fritto aprirà un nuovo ristorante all’interno del centro commerciale Punta di Ferro, rafforzando la propria presenza in Emilia Romagna, dove sono attivi già sette punti vendita. L’inaugurazione è prevista entro la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Kentucky Fried Chicken

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il pollo fritto di Popeyes #adv #pollo #fastfood

Ultime notizie su Kentucky Fried Chicken

Argomenti discussi: È il momento di sporcarsi con DUDE e KFC; KFC Italia lancia i Superglassati, nuova linea in edizione limitata accompagnata dalla campagna È il momento di sporcarvi; Un pranzo di seconda mano; Las Vegas, la fine del buffet gratis sulla Strip. Ora l’aperitivo del casinò è un genere di lusso.

Non è un semplice pollo fritto: la storia (incredibile) del piatto simbolo della cucina statunitenseDegli interi Stati Uniti, la cucina del Sud è la più imprevedibile e gustosa. Soprattutto, è il risultato di un intreccio complesso di influenze culturali e gastronomiche provenienti da diverse parti ... gamberorosso.it

Pollo fritto, gamberi e cavolo nero: gli Usa in salsa SoulNon è solo comfort food. La cucina Soul è cultura, resistenza, e soprattutto, anima. Racconta come le comunità afroamericane del sud degli Stati Uniti abbiano trasformato la scarsità in creatività, ... repubblica.it

Un viaggio gastronomico tra le tecniche di frittura e le marinature di tre tradizioni culinarie: Kentucky, Corea e Cina. Dalle panature americane alle doppie cotture asiatiche, una lezione per scoprire consistenze, sapori e salse iconiche del pollo fritto nel mondo! facebook