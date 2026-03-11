Il lungomare di Ostia si preparara a diventare un grande cantiere a partire dal 18 giugno. Verranno asfaltati circa 150 mila metri quadrati di strada lungo tutto il tratto costiero, segnando l’inizio di un progetto che cambierà per sempre l’aspetto del litorale romano. L’intervento interesserà la zona e coinvolgerà varie fasi di lavoro nelle prossime settimane.

Il 18 giugno prossimo il lungomare di Ostia si trasformerà in un cantiere attivo che ridisegnerà per sempre il profilo del litorale romano. Anas, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha confermato l’avvio dei lavori per la realizzazione del Parco del mare, un progetto da 23 milioni e 833mila euro finanziato dalla Regione Lazio tramite il programma FESR 2021-2027. L’intervento coprirà un tratto stradale di 7,4 chilometri, partendo da Piazza dei Ravennati fino alla rotonda che segna la fine della via Cristoforo Colombo. L’obiettivo dichiarato è ridurre drasticamente l’asfalto esistente, depavimentando ben 150 mila metri quadrati per restituire spazio ai pedoni e alla natura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia: 150mila mq di asfalto via, nasce il nuovo parco

Articoli correlati

Ostia cambia volto: 7 chilometri di lungomare riqualificato e nasce il nuovo Parco delle DuneIl cuore dell’intervento riguarda la riqualificazione dei tratti del Lungomare Duca degli Abruzzi, Toscanelli e Piazza dei Ravennati.

Nasce il Parco dei Filosofi: 5.000 mq di verde a MontegrottoSono iniziati a Montegrotto Terme i lavori per la realizzazione del Parco dei Filosofi, una nuova area verde di 5.

Approfondimenti e contenuti su Ostia 150mila mq di asfalto via nasce...

Argomenti discussi: Ostia, a giugno parte il cantiere che cambia il lungomare di Roma.

Ostia, a giugno parte il cantiere che cambia il lungomare di RomaAnas ha annuciato il prossimo avvio del primo lotti di lavori. Ecco dove sono previsti e come verrà trasformato il lungomare ... romatoday.it

Ostia, ecco il progetto del «Parco del mare»: aree verdi e ciclabili per far rinascere il litoraleNove chilometri di percorsi pedonali, otto di piste ciclabili, 15 piazze-parco, oltre 94mila metri quadrati di spazi verdi, con duemila alberi piantati e 38mila nuovi arbusti. Più di un semplice ... roma.corriere.it