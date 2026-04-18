Milano 25 aprile | la Comunità ebraica resta fuori dalle celebrazioni

Il 25 aprile a Milano la Comunità ebraica non ha partecipato alle celebrazioni per la Liberazione. Le cerimonie sono state caratterizzate da una divisione tra le istituzioni religiose e le associazioni partigiane. Nel frattempo, il Comune si trova a dover affrontare una divisione politica interna riguardo ai rapporti internazionali. La giornata si è svolta in un clima di tensione tra diversi soggetti coinvolti.

Le celebrazioni per la Liberazione a Milano vedono una divisione profonda tra le istituzioni religiose e le associazioni partigiane, mentre il Comune si trova a gestire una frattura politica interna sulla gestione dei rapporti internazionali. La Comunità ebraica milanese ha comunicato l’assenza dalle manifestazioni del 25 aprile, giustificando la scelta con la concomitanza dello Shabbat e con la necessità di tutelare la sicurezza dei propri membri, in particolare delle famiglie con minori. Parallelamente, il sindaco Sala ha confermato il mantenimento del gemellaggio con Tel Aviv, ignorando la richiesta di sospensione avanzata dal Partito Democratico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, 25 aprile: la Comunità ebraica resta fuori dalle celebrazioni Notizie correlate Comunità Ebraica assente alle celebrazioni del 25 Aprile: la data coincide con lo Shabbat. “Ma il giorno della Liberazione è casa nostra”La Comunità Ebraica di Milano non parteciperà ufficialmente alle celebrazioni del 25 aprile 2026. Leggi anche: Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: "Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezza" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Manifestazione nazionale del 25 aprile a Milano; 25 Aprile, la festa della Liberazione sarà dedicata all’urgenza della pace; Milano è memoria. Gli eventi per l'81° Anniversario della Liberazione; Salvini sfida il 25 aprile. Milano prepara la risposta. Il 25 aprile senza la Comunità ebraica di Milano: Decisione legata allo Shabbat, ma anche alla sicurezzaLa Comunità precisa: A oltre ottant’anni dalla Liberazione, assistiamo a un paradosso inaccettabile: gli ebrei italiani hanno ancora bisogno di protezione per partecipare appieno alla vita pubblica e ... milanotoday.it Corteo del 25 aprile 2026 a Milano: manifestazione per l'81° anniversario della LiberazioneLa principale manifestazione con cui Milano celebra il 25 aprile 2026 e la festa della Liberazione - di cui quest'anno si celebrano gli 81 anni - è il tradizionale corteo che parte da corso Venezia ... mentelocale.it Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook La Lega torna in piazza a Milano contro la Ue, protesta la sinistra. Domani in Duomo i Patrioti europei, previsti tre cortei e una manifestazione di Forza Italia. #ANSA x.com