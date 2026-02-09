Questa mattina al Teatro Brancaccio di Roma si è tenuto un incontro con Ciarla del Pd e Gualtieri. L’evento ha richiamato molta gente: il teatro era pieno in ogni ordine di posto. I partecipanti hanno ascoltato le proposte per rendere la città più solida e in sviluppo. I protagonisti hanno spiegato le strategie per migliorare Roma nei prossimi anni.

Una grande partecipazione ha caratterizzato l’evento al Teatro Brancaccio di Roma, che si è presentato “pieno in ogni ordine di posto”. Il sindaco Roberto Gualtieri ha partecipato attivamente a questo incontro, sottolineando l’importanza di un fondamentale momento di confronto con i cittadini per il futuro della nostra Capitale. Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Lazio, Mario Ciarla. Il supporto del Partito Democratico. “Questi anni di amministrazione hanno dimostrato quanto il cammino intrapreso dal sindaco e dalla sua Giunta abbia restituito a Roma solidità, sviluppo e visione internazionale”, prosegue Ciarla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma 2027: Ciarla (Pd), con Gualtieri per una citta’ piu’ solida e in sviluppo

Approfondimenti su Roma 2027

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha evidenziato come le sue dichiarazioni su sicurezza ed emergenza abitativa riflettano fedelmente le sfide quotidiane dei cittadini romani e di altre zone del Lazio e del Paese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma 2027

Elezioni Roma 2027, Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari. Sinistra Civica Ecologista: Noi uniti e coerentiAl via una serie di incontri con rappresentanti della società civile, sindacati e associazioni in vista delle amministrative. E il 9 febbraio Sce parteciperà all'iniziativa di Per Roma con Gualtieri ... romatoday.it

Elezioni Roma 2027, quando si vota? La domanda anima il dibattito e disegna le varie strategieCon la nuova stagione elettorale alle porte, nei partiti a tenere banco è la data del voto. Proviamo a riassumere tutti gli scenari che, tra paure e ambizioni, si intrecciano con il voto per le elezio ... romatoday.it

Enjoy some live music straight from Italy Luca Ciarla is bringing his 'solOrkestra' to Christchurch performing his programe, Jazz Violin 2.0 which features original compositions and unusual arrangements of Jazz standards within a loop pedal... call him the facebook