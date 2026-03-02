La Juventus ottiene un punto fondamentale nella sua rincorsa alla qualificazione in Champions League. La partita si conclude con un risultato che influisce sulla classifica, mentre la squadra si prepara alle prossime sfide. Nel frattempo, le principali competizioni europee continuano con impegni importanti, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La stagione prosegue con tensione e attesa per le prossime giornate.

Con un altro grande round di Premier League in programma, domenica sera tutti gli occhi sono puntati sui principali campionati europei. C’erano alcune grandi partite in offerta, tra cui Juventus e AC Milan in Serie A, mentre continuavano a inseguire i posti in Champions League, mentre il Marsiglia ha incontrato il Lione in un grande scontro di Ligue 1. Roma e Juventus hanno condiviso sei gol nel drammatico 3-3 allo Stadio Olimpico, con il gol nel recupero di Federico Gatti che ha regalato un punto agli ospiti. La Roma ha condotto l’intervallo grazie ad una bella conclusione al 39' di Wesley, che si è infilato all’incrocio dei pali dopo essere stato infilato da Niccolò Pisilli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Juventus conquista un punto importante nella corsa alla Champions League

Leggi anche: Analisi delle prossime sfide di Roma, Juventus e Como nella corsa alla Champions League

Leggi anche: LIVE Wolfsburg-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: importante limitare i danni all’andata

Juventus-Borussia Dortmund 4-4: gol e highlights | Champions League

Una raccolta di contenuti su Champions League.

Temi più discussi: Juventus - Galatasaray (3-2) Champions League 2025; Sfide storiche agli ottavi di UEFA Champions League; AS Roma, Venturino conquista Gasp e sfida Zaragoza: occasione da titolare contro la Juventus?; Una Juve indomabile sfiora l’impresa: eliminata dal Galatasaray ai supplementari.

Juventus-Galatasaray 3-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Osimhen, gli highlightsLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Champions League, Juventus-Galatasaray 3-2. Cuore Juve, ma la rimonta sfuma: gol e highlightsI bianconeri vincono 3-2 dopo una notte di orgoglio e spettacolo, ma non basta a evitare l’eliminazione dalla Champions ... torinotoday.it

Juventus News 24. . Partita che si presenta da sola: è il giorno di #RomaJuve Snodo cruciale per la corsa #ChampionsLeague Che sensazioni avete @baridonmarco #Juventusnews24 #Juventus - facebook.com facebook

Sorteggi Champions-League: L'Atalanta pesca il Bayern agli ottavi x.com