Venerdì, un incontro tra il dirigente del club e l’allenatore si è svolto a Milanello, subito dopo la sessione di allenamento mattutina. La riunione è avvenuta durante il pranzo e ha coinvolto due figure chiave per il futuro della squadra. L’evento si è svolto in un contesto di confronto diretto, senza ulteriori dettagli resi noti riguardo ai temi trattati o alle decisioni prese.

Il pranzo tra il CEO del Milan, Giorgio Furlani, e l’allenatore Massimiliano Allegri si è svolto venerdì a Milanello, subito dopo la sessione di allenamento mattutina. L’incontro mira a definire le linee guida per il futuro del club rossonero, in un momento in cui la squadra occupa la terza posizione in classifica, beneficiando anche della recente sconfitta del Como contro il Sassuolo per 2-1 in trasferta. Le richieste tecniche per il mercato estivo. La gestione rossonera ha accolto le istanze del tecnico toscano, delineando un piano di investimenti mirati per la prossima stagione. Se il Milan riuscirà a blindare il posto in Champions League, Allegri ha espresso la necessità di rinforzi di alto profilo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, piano Allegri: tre colpi chiave per il futuro in campo

Dubliners by James Joyce - Complete 15 Stories Audiobook | Irish Literature Classic

Notizie correlate

Allegri al centro del Milan: dopo il vertice tre colpi importanti e d’esperienza. I ruoli chiaveDopo la vittoria del Milan contro il Torino e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina i rossoneri sono tornati a meno 6 a 8 giornate alla fine.

Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebberoCalciomercato Milan, la vittoria dei rossoneri contro il Torino ha ridato un distacco importante dalla Juventus.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Milan e Allegri avanti insieme: il piano del Diavolo per tenersi Max; Allegri cambia il Milan: 3-5-2 e rientro di Gabbia decisivo; Verona-Milan, Allegri punta sull’equilibrio: chance per Gabbia e ritorno al 3-5-2; Milan, missione riscatto: Allegri cambia i piani pomeridiani e premia la squadra.

Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate!Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! La strategia e i nomi per i rossoneri ... calcionews24.com

Milan, per tenerti Allegri devi ascoltarlo e fare almeno tre acquisti di livelloIl futuro del Milan passa tantissimo da queste ultime sei giornate di campionato: i rossoneri sono in piena lotta per conquistare un posto Champions League, che potrebbe ... milannews.it

"Mio figlio tifa Chelsea, una follia. L'ho anche messo in punizione, ma non cambia squadra. Ha come idolo Mount... Ma dico io, con tutto il bene, tuo padre ha giocato al Milan con fenomeni e ha vinto tutto, puoi avere Mount come idolo" Papà Nesta a Cro - facebook.com facebook

Ordine, Champions, futuro: Allegri fissa le priorità del Milan da qui all'estate x.com