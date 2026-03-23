Dopo la vittoria del Milan contro il Torino e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina i rossoneri sono tornati a meno 6 a 8 giornate alla fine. Corsa Scudetto aperta? Molto si potrebbe decidere nel turno dopo la sosta con Napoli-Milan e Inter-Roma in calendario. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' Allegri avrebbe ringraziato il gruppo dopo il Torino lodando il cuore, lo spirito di sacrificio e il cambio di marcia che c’è stato nella ripresa. La squadra riposerà fino a mercoledì pomeriggio. Anche i dirigenti sarebbero soddisfatti. La rosea parla anche del vertice andato in scena mercoledì in cui erano presenti Furlani, Tare, Ibrahimovic e Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al centro del Milan: dopo il vertice tre colpi importanti e d’esperienza. I ruoli chiave

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