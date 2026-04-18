Milan | novità sulla pista Lewandowski

Il futuro di Robert Lewandowski continua a essere incerto, con l’attaccante polacco al centro di discussioni di mercato. Mentre si fanno avanti diverse ipotesi, le trattative tra il suo attuale club e altri team non hanno ancora portato a una soluzione definitiva. Nel frattempo, le tensioni tra alcuni paesi coinvolgono anche il settore sportivo, creando un contesto complesso per le decisioni legate al calciatore.

Il futuro di Robert Lewandowski resta in bilico e, paradossalmente, le tensioni internazionali potrebbero trasformarsi in un alleato indiretto per il Milan. Il bomber polacco, in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2026, era fortemente corteggiato da club della Saudi Pro League. Il suo agente Pini Zahavi aveva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: novità sulla pista Lewandowski FIFA Showdown: Who Dominates – Serie A or Bundesliga Bayern, Dortmund, Inter, or Napoli Notizie correlate Milan: pista Lewandowski per l’attaccoMentre il Milan continua a monitorare con attenzione la pista Robert Lewandowski per rinforzare l’attacco, la dirigenza rossonera sta lavorando su... Lewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per l’estate. Le ultime novità sul suo futurodi Angelo CiarlettaLewandowski Juventus, il centravanti polacco si offre al Milan per il prossimo mercato estivo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lewandowski, Kean, Jackson, Vlahovic & co: tutti i 9 sul mercato, il Milan sceglie così; Allegri chiama i pupilli e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; La Milano Linate Runway Run torna il 19 giugno; Zaniolo conquista San Siro: Milan stregato, possibile tentativo a giugno. Calciomercato Milan, rossoneri sempre vigili sulla pista VlahovicNon si fermano le novità in casa calciomercato Milan. Come vi abbiamo documentato a partire dalla scorsa estate, i rossoneri hanno ancora da risolvere la ... news-sports.it Calciomercato: Vlahovic, il Milan torna alla carica. Rinnovo Juve in stand by, l’uscita di Nkunku può sbloccare l’operazioneIl Milan torna su Vlahovic mentre la Juve rinvia il rinnovo. La possibile uscita di Nkunku può finanziare l’ingaggio ... affaritaliani.it È FINITA A Sassuolo arriva il terzo pareggio per 1-1 nelle ultime cinque gare per il Milan Primavera x.com "Mio figlio tifa Chelsea, una follia. L'ho anche messo in punizione, ma non cambia squadra. Ha come idolo Mount... Ma dico io, con tutto il bene, tuo padre ha giocato al Milan con fenomeni e ha vinto tutto, puoi avere Mount come idolo" Papà Nesta a Cro - facebook.com facebook