Milan | pista Lewandowski per l’attacco

Il Milan sta seguendo da vicino la possibile acquisizione di Robert Lewandowski come rinforzo per l’attacco durante la sessione di mercato estiva del 2026. La società rossonera sta valutando diverse opzioni e si sta preparando per eventuali sviluppi, concentrandosi su più fronti per assicurarsi i profili più adatti alle esigenze della squadra. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sono in corso.

Mentre il Milan continua a monitorare con attenzione la pista Robert Lewandowski per rinforzare l’attacco, la dirigenza rossonera sta lavorando su più fronti per il mercato estivo 2026. Uno dei nomi più caldi per la fascia sinistra è Alejandro Grimaldo, attualmente in forza al Bayer Leverkusen e considerato tra i migliori laterali mancini del panorama internazionale. Il giocatore spagnolo, classe 1995 (31 anni nel 2026), sta vivendo un’ottima stagione con i tedeschi: 14 gol e 11 assist in 40 partite complessive. La sua versatilità (può agire da terzino, fluidificante o addirittura da esterno offensivo) e la capacità di incidere in fase offensiva lo rendono un profilo di grande appeal per club ambiziosi come Milan e Juventus, che si contendono la sua firma.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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CALCIOMERCATO MILAN: NOVITÀ SU LEWANDOWSKI!

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