Oggi a Milano si parla di calcio con alcune novità di mercato e aggiornamenti sulle questioni che coinvolgono i giocatori. Dida ha rilasciato alcune dichiarazioni, mentre si discute dell’assenza di Valdepenas e della possibile entrata di Molina nella rosa. Le notizie principali riguardano anche le trattative in corso e le decisioni prese dalla società in queste ore.

Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri, sia in visa della trasferta di domani pomeriggio contro il Verona, in programma al Bentegodi alle ore 15:00 valida per la 33esima giornata di Serie A, sia in ottica calciomercato. Spazio, però, anche a qualche intervista. Ecco le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, sabato 18 aprile 2026 Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato di Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid seguito dal Milan: "A febbraio vi avevo detto che il Milan lo stava seguendo da settimane. Il Diavolo lo seguiva e lo segue ancora, ma non è tra i club più vicini.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: niente Valdepenas. Molina in arrivo? Parla Dida!

Notizie correlate

Milan, le notizie Top di oggi: Leao ai saluti. Tare, nuovo nome in arrivo? Intanto Zaniolo…Nella giornata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri.

Milan, le notizie Top di oggi: arriva Lewandowski? Gimenez a cuore aperto, mentre Tare…Nella giornata di oggi, sabato 11 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Non solo la Nazionale! Un top club europeo sulle tracce di Allegri, futuro al Milan sempre più in bilico; L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore; Allegri cambia faccia al Milan, Marotta pesca in casa Juventus: le top news delle 18; Milan-Udinese, Runjaic in conferenza: Noi pronti a tutto! Possono cambiare modulo, ma restano un top team.

Milan, le ultime in vista del Verona: in attacco spazio alla coppia Leao-PulisicLe due stelle comporranno l’attacco rossonero: la missione è interrompere il digiuno di gol ... msn.com

Le pagelle di Napoli-Milan, i voti: i top e i flop del match del MaradonaNapoli e Milan scendono in campo nel giorno di Pasquetta a 24 ore di distanza dall'Inter capolista, che ha battuto 5-2 la Roma a San Siro. La partita del Maradona si è conclusa con ... ilmattino.it

L'anime più interessante di sempre Ecco la top 10 secondo il pubblico giapponese x.com

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend, le previsioni per tutti i segni con top e flop facebook