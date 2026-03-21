Milan-Torino si rivede Gimenez | il ‘Bebote’ torna in campo dopo 144 giorni

Dopo 144 giorni di assenza, Santiago Gimenez torna a giocare in una partita di campionato. È entrato in campo al 78' minuto nella sfida tra Milan e Torino. Il calciatore, noto come 'Bebote', si era fermato per un infortunio e ora riappare tra i titolari dopo un lungo periodo di inattività. La partita si è svolta con entrambe le squadre in campo per tutta la durata regolare.

Il Milan supera il Torino per 3-2 e si riprende il secondo posto. I rossoneri escono da San Siro con 3 punti, grazie alle reti di Pavlovic nel primo tempo e Rabiot e Fofana nel secondo. Nel finale spazio anche per Santiago Gimenez, che torna in campo cinque mesi dopo l'ultima apparizione. L'attaccante Messicano non giocava dalla sfida contro l'Atalanta del 28 ottobre a causa di un infortunio alla caviglia che lo aveva costretto ad operarsi. Lo scorso 18 dicembre, Gimenez si era sottoposto a un intervento chirurgico ad Amsternam per risolvere il problema che si portava dietro da diverso tempo. Dopo una lunga riabilitazione, l'ex Feyenoord è tornato in campo al 78' minuto del match contro il Torino tra gli applausi di San Siro, per sostituire un Pulisic esausto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, si rivede Gimenez: il ‘Bebote’ torna in campo dopo 144 giorni Articoli correlati Leggi anche: Milan, Ricci ci crede. L’avviso su Allegri. Si rivede Gimenez. Leao rinnova? Leggi anche: Derby, chi si rivede a San Siro! Dopo quasi due anni Cardinale torna a seguire il Milan in casa Contenuti utili per approfondire Milan Torino si rivede Gimenez il... Temi più discussi: SportMediaset: La storia di Milan-Torino Video; Le probabili formazioni di Milan-Torino: da sciogliere l’incognita Zapata; Milan Torino: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Pronostico Milan-Torino: analisi, quote e consigli. Milan-Torino 3-2, gol e highlights. Tris a San Siro, Allegri torna a vincereDopo la sconfitta contro la Lazio, la squadra di Allegri ritrova la vittoria a San Siro e si riprende il 2° posto provvisoriamente a -5 dall’Inter (impegnata domenica sera a Firenze). Chance in avvio ... sport.sky.it Il Milan stende il Torino e torna alla vittoria: i rossoneri si riprendono il secondo postoFinisce 3-2 per i rossoneri che accorciano a meno cinque punti dall’Inter. Segna prima Pavlovic poi Rabiot e Fofana. Per il Torino in rete Simeone e Vlasic su rigore ... msn.com PRAGMATISMO ALLO STATO PURO MILAN-TORINO 3-2 Seguimi anche sui miei social: Instagram https://www.instagram.com/neschio__92/ Facebook https://www.facebook.com/neschio92/ X https://twitter.com/Neschio__92 TikTok facebook Marelli sul rigore dato al Torino: "Episodio simile a Milan-Fiorentina, ecco cosa cambia" x.com