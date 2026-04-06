Milan la mossa di Allegri Bennacer e Chukwueze | novità Goretzka che curiosità Occhio a Scalvini

Questa mattina, da Pianeta Milan, si sono fatte notare alcune novità riguardanti la rosa della squadra. Sono stati ufficializzati i riscatti di Bennacer e Chukwueze, mentre si parla di una proposta per Scalvini. Allegri ha adottato una strategia con alcune modifiche e si è parlato anche di Goretzka, suscitando curiosità tra gli appassionati.

Milan, dopo la lunghissima pausa per le partite delle nazionali torna finalmente in campo il Diavolo di Massimiliano Allegri. Questa sera gara contro il Napoli di Antonio Conte al momento al terzo posto in campionato a un solo punto dai rossoneri. Le mosse di Massimiliano Allegri. Un evento curioso per Leon Goretzka. Offerta pronta per Giorgio Scalvini. Le ultime novità sui riscatti di Bennacer e Chukwueze. Ecco le top news del 6 aprile 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Ultime novità sui giocatori prestati in estate dal Milan: Bennacer ha recuperato dal suo lungo infortunio, ma è rimasto in panchina nell'ultima partita della Dinamo Zagabria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la mossa di Allegri. Bennacer e Chukwueze: novità. Goretzka che curiosità. Occhio a Scalvini Milan, il destino di Bennacer e Chukwueze. Offerta per Scalvini. Goretzka: che curiositàMilan, dopo la lunghissima pausa per le partite delle nazionali torna finalmente in campo il Diavolo di Massimiliano Allegri. Bennacer non gioca: riscatto difficile. Chukwueze a un passo dall’addio. Ecco il Milan in prestitoContinua la stagione del Milan che questa sera affronterà il Napoli nella gara valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Temi più discussi: Il Milan sceglie Gila, la mossa decisiva di Tare per bruciare tutta la concorrenza; Attenzione al Milan su Vlahovic: l’offerta rossonera e la mossa per beffare la Juventus; Sala: Un disastro se Inter e Milan fossero andate altrove. Malangone nega l'accesso a pc e cellulare; La Lazio fissa il prezzo per Gila: la mossa del Milan per anticipare la concorrenza. Allegri punta alla Champions e trasforma il Milan contro il Napoli: la mossaAllegri e il Milan mirano alla Champions League con cambi tattici e strategie per un piazzamento tra i primi quattro. newsmondo.it Mercato Milan, nuovo nome per la difesa: Allegri lo voleva già ai tempi della JuventusIl Milan punta a rinforzare la difesa nel corso del mercato estivo: spunta il nome di un vecchio pallino di Massimiliano Allegri. spaziomilan.it Nel dubbio tra Inter-Roma e Napoli-Milan, Sergione Mattarella ha scelto Palermo-Avellino per un Derby del Sud che ti riconcilia con il calcio #PalermoAvellino #Mattarella facebook #Milan, non solo #Bartesaghi: ecco gli italiani rossoneri chiamati in Nazionale #SempreMilan x.com