Milan la prima mossa per Lewandowski Allegri cambia tutto per l’Udinese Nome nuovo per la fascia rossonera

Oggi si sono registrate diverse novità nel mondo del calcio italiano. L’allenatore ha adottato una nuova strategia tattica in vista della partita contro l’Udinese, mentre nel calciomercato si fanno strada i nomi di Lewandowski e di un nuovo giocatore per la fascia del Milan. Questi cambiamenti stanno attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rendendo questa giornata ricca di aggiornamenti e indiscrezioni.

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan continua il lavoro a Milanello per preparare la sfida contro l'Udinese, con una possibile novità. Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie di mercato che potrebbero scaldare tutto il mondo Milan: dalla novità su Lewandowski, all'interesse concreto per Spinazzola, ma non solo. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA Partendo dal campo, oggi a Milanello Massimiliano Allegri ha provato una novità tattica in vista del match di sabato contro l'Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la prima mossa per Lewandowski. Allegri cambia tutto per l’Udinese. Nome nuovo per la fascia rossonera Mercato Juve, nuovo nome per la difesa dei bianconeri: l’Udinese si muove prima e cambia gli scenariCancelo ammette: «Il Benfica è il club del mio cuore, non so cosa succederà nel futuro ma…» Manchester City, Bernardo Silva ha deciso: sarà addio a... Leggi anche: Milan, la mossa di Allegri sulla fascia: conferma per Estupinan contro la Lazio Temi più discussi: Milan, che carica prima del Napoli! E Allegri prepara una mossa a sorpresa?; Il Milan sceglie Gila, la mossa decisiva di Tare per bruciare tutta la concorrenza; il ritmo dell’occhio: a milano la prima mostra europea dedicata a don bronstein e alla scena jazz e blues di chicago - Aise.it; Borsa: Milano apre poco mossa (-0,01%). Goretzka al Milan: è arrivata la prima offerta! Le cifre e i dettagliGoretzka al Milan - Il Milan sta già pianificando la prossima stagione e lo stesso Massimiliano Allegri ha indicato con chiarezza ... fantamaster.it Goretzka è il sogno del Milan: lo scatto decisivo dei rossoneri. I dettagliSi muove il Milan in chiave calciomercato in vista della prossima stagione. Sembra essere stato scelto l'obiettivo a centrocampo: Goretzka. newsmondo.it Nel 2021 Maldini voleva Olise al Milan: costava appena 9 milioni x.com VIDEO NM - Napoli, il taglio della barba dopo la vittoria col Milan: sorrisi con Mazzocchi e Oriali - facebook.com facebook