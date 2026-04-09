Milan la prima mossa per Lewandowski Allegri cambia tutto per l’Udinese Nome nuovo per la fascia rossonera

Da pianetamilan.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono registrate diverse novità nel mondo del calcio italiano. L’allenatore ha adottato una nuova strategia tattica in vista della partita contro l’Udinese, mentre nel calciomercato si fanno strada i nomi di Lewandowski e di un nuovo giocatore per la fascia del Milan. Questi cambiamenti stanno attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rendendo questa giornata ricca di aggiornamenti e indiscrezioni.

Dopo la delusione per la sconfitta contro il Napoli, il Milan continua il lavoro a Milanello per preparare la sfida contro l'Udinese, con una possibile novità. Nel frattempo, nelle ultime ore sono arrivate diverse notizie di mercato che potrebbero scaldare tutto il mondo Milan: dalla novità su Lewandowski, all'interesse concreto per Spinazzola, ma non solo. Vediamo, nelle prossime slide, le Top News pubblicate sul sito di Pianeta Milan nella giornata di oggi, giovedì 9 aprile 2026. PROSSIMA SCHEDA Partendo dal campo, oggi a Milanello Massimiliano Allegri ha provato una novità tattica in vista del match di sabato contro l'Udinese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, la prima mossa per Lewandowski. Allegri cambia tutto per l’Udinese. Nome nuovo per la fascia rossonera

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