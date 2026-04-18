Milan e Juventus sono alle prese con diffide e squalifiche in vista delle prossime sfide di campionato contro Verona e Bologna. Con la partita di Champions League programmata per il 26 aprile, allenatori e giocatori devono fare attenzione alle possibili conseguenze delle sanzioni. In totale, sette calciatori tra le due società potrebbero essere coinvolti da provvedimenti disciplinari nel corso di questo turno di campionato.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti sono diversi. Nella comunicazione, nel modo di far giocare le loro squadre, nel vivere le partite. Se però oggi si sedessero attorno a un tavolo, un argomento in comune lo troverebbero subito: le diffide. Il Milan ne ha cinque (Modric, Fofana, Athekame, Saelemaekers, Leao), la Juve due (Kelly, Bremer). In vista dello scontro diretto del 26 aprile - decisivo per la Champions -, Allegri e Spalletti vogliono arrivarci con gli uomini migliori. E molto passerà dalla gestione che i due tecnici decideranno di fare in questo weekend, con il Milan impegnato a Verona e la Juve in casa col Bologna. Sulla carta, Kelly e Bremer sono quelli più a rischio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan e Juve, occhio alle diffide: con Verona e Bologna rischiano in sette

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