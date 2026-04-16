Juve-Bologna allarme diffidati | Bremer e Kelly rischiano il blackout

Gleison Bremer e Lloyd Kelly sono stati ammoniti e rischiano di essere squalificati in vista della prossima partita. Entrambi i difensori si trovano sotto osservazione a causa delle loro recenti diffide, che potrebbero portare a un'ulteriore sanzione se dovessero riceverne altre prima del match. La loro presenza in campo sarà determinata anche da eventuali ulteriori cartellini gialli accumulati nelle prossime partite.

Gleison Bremer e Lloyd Kelly camminano su un filo sottilissimo sospeso sopra il prato dell’ Allianz Stadium. In vista dell’incrocio cruciale contro il Bologna a Torino, la Juventus deve fare i conti con l’incubo squalifiche: entrambi i pilastri della retroguardia sono entrati in diffida. Un cartellino giallo per uno dei due non sarebbe solo una sanzione, ma un colpo letale all’architettura tattica di Luciano Spalletti per il prosieguo della stagione. La gestione del rischio disciplinare sta agitando le notti della Continassa. «Dobbiamo valutare ogni dettaglio», filtrano voci vicine allo staff tecnico, ma la realtà è un puzzle di nervi e strategia: rinunciare alla fisicità di Bremer o al dinamismo di Kelly contro una squadra ostica come quella rossoblù significa depotenziare il reparto che finora ha garantito la risalita in classifica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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