Tra Cremonese e Juve Gasperini fa i conti con le diffide

Gian Piero Gasperini affronta una sfida complicata contro la Cremonese, ma deve anche tenere presente il big match con la Juventus. La causa sono le tre difese diffidate, che mettono a rischio la sua formazione titolare. Il tecnico deve decidere con attenzione quali giocatori schierare, evitando di accumulare altri cartellini. La situazione obbliga Gasp a pianificare con cautela, perché una squalifica in vista potrebbe pesare molto sulla partita successiva. La partita contro la Cremonese si avvicina, e le scelte di formazione diventano cruciali.