Calciomercato Inter idea Jones per il centrocampo | contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo!

L’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ha messo gli occhi su Curtis Jones del Liverpool. Nei giorni scorsi sono iniziati i contatti con i Reds, e le trattative sono diventate più intense. I nerazzurri vogliono portare in Italia il giovane inglese per sostituire Frattesi, già promesso ad altre destinazioni. Nel frattempo, sono stati chiusi anche altri colpi, rendendo il mercato dell’Inter sempre più in fermento.

