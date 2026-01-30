Calciomercato Inter idea Jones per il centrocampo | contatti serrati col Liverpool! Chiuso anche un altro colpo!
L’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ha messo gli occhi su Curtis Jones del Liverpool. Nei giorni scorsi sono iniziati i contatti con i Reds, e le trattative sono diventate più intense. I nerazzurri vogliono portare in Italia il giovane inglese per sostituire Frattesi, già promesso ad altre destinazioni. Nel frattempo, sono stati chiusi anche altri colpi, rendendo il mercato dell’Inter sempre più in fermento.
Approfondimenti su Calciomercato Inter
Mercato Inter, a centrocampo spunta Jones! Contatti fitti col Liverpool, può essere lui il sostituto di Frattesi
Inter in pressing su Jones del Liverpool.
Calciomercato Spezia, chiuso il colpo in prospettiva a centrocampo: arriva Romano in prestito dalla Roma! I dettagli
Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto di Romano dalla Roma, in prestito.
Ultime notizie su Calciomercato Inter
Inter, contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool: il suo arrivo libererebbe FrattesiNome nuovo per l’Inter, legato anche all’eventuale uscita di Davide Frattesi. Contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool, centrocampista classe 2001. Il giocatore ha già dato l’ok al ... gianlucadimarzio.com
Ecco il sostituto di Frattesi: l’Inter piomba su Jones del Liverpool! Le cifreEcco il nome per il centrocampo dell'Inter in caso di partenza di Davide Frattesi in direzione Nottingham Forest. Si tratta di Curtis Jones ... msn.com
