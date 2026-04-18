Secondo quanto riferito, i centri di primo soccorso in Albania rappresentano un'iniziativa che va oltre un semplice progetto sperimentale. Si prevede ora di ampliare la loro presenza ai paesi di origine, in linea con le strategie del Piano Mattei. Questa decisione coinvolge anche aspetti legati all'energia e alle ricadute di natura economica e infrastrutturale.

«I dati di dicono che i Cpr in Albania sono più di un semplice progetto pilota. Il prossimo step è estenderlo ai paesi di partenza, quelli inclusi nel Piano Mattei. Una cooperazione che può avere effetti immediati sia dal punto dei flussi che a livello energetico. Grazie a questo tipo di azioni, nascono nuove partnership che hanno ricadute reali su economia e sviluppo, a maggior ragione in un contesto difficile per l'approvvigionamento come quello attuale». A spiegarlo Sara Kelany, deputata e responsabile Immigrazione di Fratelli d'Italia. I gruppi di FdI alla Camera e al Senato, nonché il responsabile organizzazione del partito Giovanni Donzelli, lunedì saranno in Albania per visitare i discussi Cpr.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cpr in Albania, Kelany (FdI): «Molto più di un progetto pilota. E ora li faremo in Africa, ricadute sull'energia»

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