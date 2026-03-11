Per la prima della serie TV The Madison Michelle Pfeiffer ha catturato subito l’attenzione per il suo look total leather di Saint Laurent

Per la prima newyorkese della serie TV The Madison, Michelle Pfeiffer è apparsa insieme al marito David E. Kelley, catturando subito l’attenzione per la sua eleganza senza tempo. Per l’occasione, l’attrice ha scelto un completo in pelle firmato Saint Laurent, in tonalità naturali che conferiscono calore e sofisticata leggerezza al red carpet. La giacca Sahariana, caratterizzata da cintura in vita e linea strutturata, valorizza la silhouette, mentre la scelta di una tonalità marrone chiaro la rende delicata e moderna. A completare, una lunga gonna verde muschio crea un contrasto cromatico armonioso, capace di conferire movimento e profondità all’insieme senza appesantire l’outfit. 🔗 Leggi su Amica.it

