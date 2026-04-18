Michele Tadini L’architett de l’invisibil

A Milano, il Salone del Mobile si sta preparando per la sua sessantaquattresima edizione, attirando visitatori da tutto il mondo interessati al design di interni. Quest’anno, l’evento si presenta come un punto di riferimento per le novità più innovative e sconosciute nel settore, con espositori provenienti da vari paesi. La manifestazione è considerata uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale nel campo dell’arredamento e del design.

e Fabio Wolf?è rivaa el moment che el nost Milan el diventa el center del mond, perchè el Salon del Mobil, a l’edizion numer sessantaquatter, l’è l’appontament pussè important per l’ “intirior desain” del pianetta: gent che la vegn de tucc i paes, robb mai veduu, l’avanguardia che la se scatena. El “Fuorisalone” l’è de minga perd: art, teater e musica in di sit sorprendent e minga scontaa, indove la “performance” la vegn amplificada de la suggestion de l’ambient. In del mar de propost, voeurom segnalà la pussè intrigant, a la Rotonda di Pellegrini, on post meraviglios, progettaa del Tibaldi e restauraa del Caccia Dominioni. Chì ghe sarà...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michele Tadini . L’architett de l’invisibil Notizie correlate Il Maestro Bruno Canino e l’Accademia Tadini: un legame lungo 65 anniSabato 28 febbraio lo storico ritorno sul palco, insieme a Joaquin Palomares, per la 99ª Stagione Concertistica: omaggiato con la medaglia d’argento... MillenniuM, Peter Gomez presenta il mensile allo Spazio Tadini di MilanoPeter Gomez presenta MillenniuM a Milano, venerdì 20 febbraio alle 18,30 allo Spazio Tadini Casa Museo di via Niccolò Iommelli 24. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Michele Tadini . L’architett de l’invisibil; Disco on Mars è l'installazione immersiva di MCM e Atelier Biagetti da non perdere al Fuorisalone. Michele Tadini . L’architett de l’invisibile Fabio Wolfè rivaa el moment che el nost Milan el diventa el center del mond, perchè el Salon del Mobil, a l’edizion numer sessantaquatter, l’è l’appontament pussè important per l’ intirior desain ... ilgiorno.it