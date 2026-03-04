Il Maestro Bruno Canino e l’Accademia Tadini | un legame lungo 65 anni

Sabato 28 febbraio, durante la 99ª Stagione Concertistica dell’Accademia Tadini a Lovere, si è svolto un evento speciale che ha segnato un legame durato 65 anni tra il Maestro Bruno Canino e l’istituzione. La serata ha visto protagonista il pianista, in un momento che ha coinvolto pubblico e appassionati. La manifestazione si è tenuta nella sede storica dell’Accademia Tadini.

Sabato 28 febbraio lo storico ritorno sul palco, insieme a Joaquin Palomares, per la 99ª Stagione Concertistica: omaggiato con la medaglia d’argento dell’Istituzione Lovere. Sabato 28 febbraio, la 99ª Stagione Concertistica dell’Accademia Tadini ha vissuto uno dei suoi momenti più alti e significativi. Sul palco della prestigiosa istituzione è tornato il Maestro Bruno Canino, figura leggendaria del pianismo internazionale, protagonista di un concerto che ha celebrato non solo la grande musica, ma un legame artistico e umano iniziato oltre sei decenni fa. La storia tra il Maestro Canino e l’Accademia Tadini è un racconto di fedeltà e stima reciproca che attraversa la storia della musica italiana: la sua prima esibizione a Lovere risale infatti al 10 aprile 1961. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Omaggio al Maestro Bruno CaninoAl via la 99esima Stagione dei Concerti dell'Accademia Tadini: ospiti il violinista Joaquin Palomares e il pianista Bruno Canino con musiche di di Brahms, Turina e Franck. L’apertura della stagione è ... ecodibergamo.it

