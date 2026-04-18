Si intitola “ Commedia Musicale” ed è il nuovo album di Michele Bravi, uscito venerdì 17 aprile. Un lavoro in cui l’artista coniuga la musica pop al teatro, altra sua grande passione. Michele Bravi presenta il suo album “Commedia Musicale”. “ Questo è un disco molto particolare, – racconta Michele Bravi alla presentazione del disco – nato da un’idea che avevo da tempo: unire il mio amore per il teatro con la musica pop. Per molto tempo non ho avuto né il coraggio né la presunzione di iniziare a scriverlo, perché sapevo sarebbe stato un progetto divisivo, molto netto nelle sue scelte. All’inizio non pensavo nemmeno di pubblicarlo: era qualcosa che tenevo lì, tra appunti e idee, senza una destinazione precisa”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Michele Bravi presenta il suo album “Commedia Musicale”: “Questo è il mio disco più divisivo. Diventare genitori non è facile. Caso Papa e Trump? Mi dispiace è un’occasione persa”

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