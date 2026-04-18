Nella prima giornata di conflitto, l’Iran ha lanciato 350 missili balistici e 800 droni contro diversi Paesi del Golfo e Israele. Nel frattempo, un nuovo scudo difensivo italiano, chiamato Michelangelo Dome, si presenta come una tecnologia capace di abbattere missili a costi ridotti. Questa innovazione si inserisce in un panorama di sistemi di difesa aerea che cercano di rispondere alle minacce in modo più efficace ed economico.

Il primo giorno di guerra l’Iran ha lanciato 350 missili balistici e 800 droni su Paesi del Golfo e Israele. Se l’Italia e l’Europa venissero bersagliate da un numero simile di ordigni subirebbero gravissimi danni e molte perdite umane perché non esiste un sufficiente “scudo” difensivo. «Ci sono sistemi di difesa aerea, ma non di copertura totale, sia sulla parte nazionale, ma soprattutto se andiamo a guardare in maniera più estesa l’area di responsabilità della Nato, con riferimento ai Paesi del fianco Sud dell’alleanza», è l’allarme lanciato il 21 maggio dello scorso anno dal generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore, davanti alla commissione Difesa della Camera.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Michelangelo Dome, lo scudo italiano che abbatte missili a costi ridotti (sfidando Israele e Usa)

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