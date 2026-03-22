Iran missili bucano lo scudo di Israele Idf | Teheran può colpire l’Europa

In Iran, alcuni missili hanno raggiunto obiettivi in Israele, causando danni e allarmi. Le forze di difesa israeliane hanno confermato l’attacco, mentre fonti iraniane affermano di aver condotto l’operazione. L’attenzione si sposta ora sulla possibilità che Teheran possa indirizzare i suoi attacchi anche verso altri territori, compresa l’Europa. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli specifici sui danni o sugli obiettivi colpiti.

(Adnkronos) – I missili dell'Iran colpiscono Israele e spaventano l'Europa. Se Donald Trump comincia a valutare il disimpegno progressivo dalla guerra, Israele e Iran sono sempre più immersi nel conflitto che apre la quarta settimana dopo una giornata caratterizzata dai colpi più duri inferti da Teheran. Un missile balistico colpisce la città di Arad, nel. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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