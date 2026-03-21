Neonata morta a Benevento lunedì l'incarico per l'autopsia | restano due i medici indagati

Una neonata è deceduta a Benevento, e lunedì sarà effettuata l’autopsia. L’avvocato della famiglia ha riferito che restano due medici indagati nel procedimento. La cartella clinica è stata già sequestrata e l’incarico per l’autopsia è stato affidato, ma i risultati dell’esame saranno disponibili solo successivamente.

Lo ha spiegato l'avvocato della famiglia, Antonio Leone, a Fanpage.it. Dopo l'incarico sarà fissata l'autopsia, già sequestrata la cartella clinica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Benevento, neonata morta in ospedale: 2 medici indagati, lunedì l’autopsiaLa bambina di due mesi era stata dimessa nella serata di mercoledì e riaccompagnata presso l'ospedale San Pio di Benevento poco dopo per problemi... Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagatiPer la morte di una neonata di due mesi all’ospedale di Benevento sono indagati due medici. Tutto quello che riguarda Neonata morta Temi più discussi: Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta; Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta; Benevento, neonata di due mesi muore in ospedale: sequestrata la cartella clinica. Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagatiLa neonata era affetta da un lieve problema cardiologico, è morta il 19 marzo e la Procura ha aperto un fascicolo per far luce sulle cause del decesso ... virgilio.it Neonata morta al San Pio di Benevento: indagati due mediciTragedia all’ospedale San Pio di Benevento, dove una neonata di appena due mesi è morta nella mattinata di ieri. Sulla vicenda la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, iscrivendo nel regist ... cronachedellacampania.it Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici #benevento x.com Dopo Domenico un altra tragedia sconvolge l'Italia: neonata morta a soli due mesi facebook