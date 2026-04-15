Brindisi morta a 28 anni subito dopo le dimissioni dall'ospedale aperta un'inchiesta indagati alcuni medici

A Brindisi, la Procura ha avviato un'inchiesta sulla morte di una donna di 28 anni avvenuta poche ore dopo le sue dimissioni dall'ospedale di Francavilla Fontana. La donna, residente a San Pietro Vernotico, si era recata in ospedale a causa di alcuni malori e aveva lasciato la struttura 24 ore prima di essere trovata deceduta. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni medici coinvolti nel suo percorso di cura.

La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze, la 28enne di San Pietro Vernotico scomparsa lo scorso 3 agosto 24 ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Francavilla Fontana, dove si era recata a seguito di alcuni malori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Luana trovata morta in casa a 54 anni, era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima: aperta un’inchiestaLa Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per fare luce sul decesso di Luana Ziggiotti, 54 anni. Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati 2 mediciLa bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Incidente tra i territori di Carovigno e Brindisi: morto automobilista avvolto dalle fiamme; Malore dopo cena in un locale, va in ospedale ma è dimessa: ragazza di 28 anni muore il giorno dopo. Brindisi, morta a 28 anni subito dopo le dimissioni dall’ospedale, aperta un’inchiesta, indagati alcuni mediciLa Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze, la 28enne di San Pietro Vernotico scomparsa ... fanpage.it