Michael all' Uci cinema | due giorni di eventi live al Campania

Il centro commerciale Campania si appresta a ospitare un evento speciale di due giorni dedicato alla proiezione del biopic “Michael”, film che racconta la vita di una delle icone più note della musica globale. L’evento si svolgerà presso l’Uci Cinema e prevede diversi momenti live legati alla figura rappresentata nel film. Questa iniziativa coinvolge appassionati e fan, offrendo un’occasione per celebrare la figura protagonista della pellicola.

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un evento straordinario in occasione dell’uscita nelle sale del biopic “Michael”, dedicato a una delle più grandi icone della musica mondiale.Il film è programmato presso UCI Cinemas Campania, all’interno del centro, creando un’esperienza.🔗 Leggi su Casertanews.it

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