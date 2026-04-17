Al Centro Commerciale Campania si svolgeranno due giorni di eventi dedicati all'uscita del film biografico intitolato “Michael”. Durante questa manifestazione, i visitatori potranno assistere a spettacoli e performance musicali, creando un’occasione di intrattenimento aperta al pubblico. L’evento si svolge in un centro commerciale frequentato da numerosi clienti, con l’obiettivo di promuovere il nuovo film attraverso iniziative di intrattenimento.

Al Centro Commerciale Campania, in occasione dell'uscita del biopic "Michael", due giorni di eventi tra musica, spettacolo e innovazione. Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un evento straordinario in occasione dell’uscita nelle sale del biopic “Michael”, dedicato a una delle più grandi icone della musica mondiale. Il film è programmato presso UCI Cinemas Campania, all’interno del centro, creando un’esperienza integrata che connette intrattenimento live e visione cinematografica. Due giornate immersive, il 24 e 25 aprile, trasformeranno Piazza Campania in un vero e proprio set scenografico ispirato all’immaginario dei Grammy Awards, con elementi iconici, allestimenti fotografici e spazi esperienziali pensati per coinvolgere il pubblico in modo attivo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Michael”: al Centro Commerciale Campania due giorni di spettacolo e musica in occasione dell’uscita del film

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