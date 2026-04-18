miart premi e acquisizioni di opere

Miart 2026, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, si avvicina con annunci di premi e acquisizioni di opere d'arte. Durante l'evento, sono stati assegnati riconoscimenti a diversi artisti e sono stati conclusi accordi per l'acquisto di opere da parte di collezioni private e istituzioni. La manifestazione si svolgerà nei padiglioni di Milano, con partecipazioni di gallerie e espositori da vari paesi.

Miart 2026, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano, in corso fino a questa domenica all’Allianz MiCo di Milano, ha annunciato le acquisizioni e i vincitori di premi e commissioni che sono un elemento centrale e distintivo della manifestazione per gallerie, espositori e artisti che partecipano perché ciascuno di questi riconoscimenti sottolinea l’impegno dei partner nel sostegno all’arte e alla cultura. Dopo l’annuncio, ieri, da parte del Fondo Acquisizione di Fondazione Fiera Milano del valore di 100.000 euro ( qui l’articolo ) che arricchisce la collezione di Fondazione Fiera ospitata nella Palazzina degli Orafi e che attualmente si compone di oltre 140 lavori in rappresentanza di linguaggi artistici differenti, ecco gli altri riconoscimenti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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