Aurora Tila la madre della 13enne uccisa dall' ex | L' omicida di mia figlia si vanta del delitto

Aurora Tila, madre di una 13enne uccisa dall'ex compagno, rivela che il ragazzo condannato a 17 anni si vanta nel carcere di aver provocato il femminicidio più giovane in Europa. La donna racconta che l’ex si mostra orgoglioso del delitto, come se fosse un record personale. La vicenda scuote la comunità di Nizza Monferrato, mentre si fa sempre più difficile capire come sia stato possibile che il ragazzo abbia commesso e poi celebrato un gesto così grave.

"Casi come quello di Aurora, di Giulia Cecchettin e Zoe Trinchero mostrano come un femminicida normalizzi la violenza: un femminicida si è abituato a usare la violenza senza dargli peso e probabilmente continuerà a farlo, proprio come l'assassino di mia figlia, che in carcere adesso si vanta di aver provocato la più giovane vittima di femminicidio in Europa come fosse un record, dimostrando di non aver capito nulla". All'indomani della morte della 17enne di Nizza Monferrato (Asti), sono amare le parole che la mamma di Aurora Tila, la 13enne che nel 2024 precipitò dal settimo piano del palazzo di Piacenza in cui abitava e che per il Tribunale per i minorenni è stata uccisa dal ragazzino, allora 15enne, con il quale aveva avuto una storia, condannato poi a 17 anni ma che si è sempre dichiarato innocente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Morena Corbellini si sfoga dopo la tragica perdita della figlia Zoe, 13 anni, uccisa da alcuni ragazzini a Piacenza.

Federica Torzullo è stata trovata morta con 20 ferite da arma da taglio.

Aurora Tila, chiuse le indagini sulla 13enne morta a Piacenza dopo la caduta dal tetto. La madre: «Diverse omissioni della Procura minorile»Chiuse le indagini sulla morte di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre dopo essere precipitata dal terrazzo del condominio, dove abitava assieme alla sorella maggiore e alla madre, ... corrieredibologna.corriere.it

Aurora Tila, la madre: «Lui si appostava, dormiva sui tetti e sul pianerottolo. Aveva voglia di vivere, il suicidio è impossibile»«Mia figlia aveva voglia di vivere. Un carabiniere mi ha fermata e mi ha detto di essere forte perché era morta, io gli ho risposto ‘allora ci è riuscito’». È il racconto della mamma di Aurora Tila, ... ilmattino.it

A breve la presentazione dell’Associazione “La luce di Aurora” con la quale orena Corbellini porterà l’attenzione su questo tema in tutta Europa https://www.piacenzadiario.it/morena-corbellini-non-deve-esserci-unaltra-aurora-mi-battero-per-una-giusta-pena facebook