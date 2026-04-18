Mia figlia sogna l’estero la incoraggio ma ho paura Parlale con sincerità E trova uno spazio tuo

Una madre esprime il desiderio di sostenere la figlia che sogna di andare all’estero, ma confessa di avere timori e incertezze. Racconta di volerle parlare con sincerità, senza sembrare ansiosa o pesante, e di sentire il bisogno di trovare anche uno spazio personale per affrontare questa situazione. La comunicazione tra madre e figlia si svolge in un momento di riflessione sulle paure e sui desideri legati a questa scelta.

Cara Caterina, ti scrivo perché non so bene con chi parlarne senza passare per quella ansiosa o pesante, ma dentro di me questa cosa sta facendo più rumore di quanto vorrei. Mia figlia mi ha detto che vorrebbe andare all’estero in futuro. Non è una cosa improvvisa, ne parlava già ogni tanto, ma adesso è diventata un’idea concreta, quasi un progetto. E quando me l’ha detto seriamente, io ho cercato di restare calma, di dirle che è giusto, che deve seguire quello che sente suo. Però la verità è che appena sono da sola, mi si riempie la testa di pensieri. Da una parte sono orgogliosa, perché la vedo sicura, curiosa, con voglia di mettersi in gioco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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